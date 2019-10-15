В Подпорожье мужчина зарубил топором брата и закопал его на лужайке возле дома

СЕГОДНЯ 12:24 2019-10-15T12:24:00+03:00

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В Подпорожье Ленинградской области разыгралась нешуточная семейная драма. Молодой 26-летний парень в пылу ярости зарубил топором своего собственного брата и небрежно закапал его тело недалеко от дома. Утром в понедельник, 14 октября, труп мужчины, прикрытый пледом, нашли местные жители.

- В 9 утра понедельника, 14 октября, на газоне у дома 35 в городе Подпорожье был обнаружен труп. Прибывшие на место полицейские установили личность погибшего – им оказался 37-летний мужчина, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Тело было завернуто в плед, а на голове у него зияла большая, окровавленная дыра. Известно, что погибший мужчина нигде не работал и жил в доме, рядом с которым его труп и был найден.

Правоохранители начали расследование, и вышли на след 26-летнего брата убитого. Безработный парень, живущий частном доме № 13 по Клубной улице, стал главным подозреваемым. Полиция выяснила, что все произошло около трех часов ночи 8 октября. Парень был в гостях у брата. Там между родственниками вспыхнула ссора, которая быстро обернулась трагедией. Молодой человек ударил старшего брата топором по голове, а после, чтобы скрыть преступление, завернул труп в плед, оттащил на 100 метров от дома и закопал его на газоне, решив, что так он снял с себя подозрения.

Сейчас молодой человек задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело за убийство брата. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU