Алиментщика-гитариста нашли в одном из баров на улице Рубинштейна
Сотрудники Петербургского управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) наведались вечером 14 октября в один из баров на улице Рубинштейна. Правда тут их интересовал не пенный напиток и даже не концерт оркестра, а один из музыкантов, который оказался злостным алиментщиком.
- 40-летний мужчина не признавал решение суда о ежемесячных выплатах 1/4 своих доходов в пользу дочери, - сообщает пресс-служба ФССП.
На присылаемые исполнительные листы гитарист не реагировал, принудительные меры влияния (ограничение выезда за рубеж и прочее - прим.ред.) на горе-папашу также не оказали.
Более того, от приставов мужчина усиленно скрывался - не жил по месту прописки. Но уловки не помогли и пришедшие в бар приставы прервали концерт, забрали музыканта и, «под белы рученьки», отвели его в отделение.
Уже там должник пытался оправдаться, что, мол, давал денег, но подтвердить этого не смог. Теперь его ждет административное, а может и уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU