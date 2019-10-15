2019-10-15T12:47:18+03:00
Общество

Алиментщика-гитариста нашли в одном из баров на улице Рубинштейна

Мужчина отказывался платить деньги на содержание дочери, но приставы его переубедили
Петр КИБЕР
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Злостного алиментщика нашли в баре на Рубинштейна. Он там на гитаре играл.Злостного алиментщика нашли в баре на Рубинштейна. Он там на гитаре играл.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сотрудники Петербургского управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) наведались вечером 14 октября в один из баров на улице Рубинштейна. Правда тут их интересовал не пенный напиток и даже не концерт оркестра, а один из музыкантов, который оказался злостным алиментщиком.

- 40-летний мужчина не признавал решение суда о ежемесячных выплатах 1/4 своих доходов в пользу дочери, - сообщает пресс-служба ФССП.

На присылаемые исполнительные листы гитарист не реагировал, принудительные меры влияния (ограничение выезда за рубеж и прочее - прим.ред.) на горе-папашу также не оказали.

Более того, от приставов мужчина усиленно скрывался - не жил по месту прописки. Но уловки не помогли и пришедшие в бар приставы прервали концерт, забрали музыканта и, «под белы рученьки», отвели его в отделение.

Уже там должник пытался оправдаться, что, мол, давал денег, но подтвердить этого не смог. Теперь его ждет административное, а может и уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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