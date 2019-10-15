Влюбленная парочка насмерть забила прохожего на Ленинском проспекте

СЕГОДНЯ 12:54 2019-10-15T12:54:13+03:00

По подозрению в участии в смертельной драке задержаны четыре человека

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В Петербурге мужчина умер после жестокого избиения влюбленной парочкой. Около часа ночи в понедельник, 14 октября, прохожие увидели, как двое – мужчина и женщина, забивают ногами человека. Свидетели вызвали полицию, однако было поздно. Когда правоохранители приехали, участников драки уже след простыл, а на улице лежал окровавленный труп.

- Звонок о том, что у алкогольного магазина в доме 87/1 по Ленинскому проспекту избивают мужчину, поступил в 00:51 понедельника. Свидетели описали нападавших как высокого мужчину лет 30-40 в серой кепке, а также женщину в розовых кроссовках, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Убитому на вид было около 30 лет. Все лицо и его одежда были в крови. Подозреваемые успели убежать до приезда полиции в сторону Брестского бульвара.

До раннего утра полиция искала сладкую парочку. В итоге в квартире дома 22/1 по улице Десантников правоохранители задержали сразу четверых подозреваемых: двух женщин, одна из которых раньше судима, а также двух мужчин. У обоих за плечами криминальное прошлое. Кто из них наносил смертельные удары мужчине, предстоит выяснить полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU