2019-10-15T12:54:13+03:00
Происшествия

Влюбленная парочка насмерть забила прохожего на Ленинском проспекте

По подозрению в участии в смертельной драке задержаны четыре человека
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Парочка ногами насмерть забила мужчину у алкогольного магазина в ПетербургеПарочка ногами насмерть забила мужчину у алкогольного магазина в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Петербурге мужчина умер после жестокого избиения влюбленной парочкой. Около часа ночи в понедельник, 14 октября, прохожие увидели, как двое – мужчина и женщина, забивают ногами человека. Свидетели вызвали полицию, однако было поздно. Когда правоохранители приехали, участников драки уже след простыл, а на улице лежал окровавленный труп.

- Звонок о том, что у алкогольного магазина в доме 87/1 по Ленинскому проспекту избивают мужчину, поступил в 00:51 понедельника. Свидетели описали нападавших как высокого мужчину лет 30-40 в серой кепке, а также женщину в розовых кроссовках, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Убитому на вид было около 30 лет. Все лицо и его одежда были в крови. Подозреваемые успели убежать до приезда полиции в сторону Брестского бульвара.

До раннего утра полиция искала сладкую парочку. В итоге в квартире дома 22/1 по улице Десантников правоохранители задержали сразу четверых подозреваемых: двух женщин, одна из которых раньше судима, а также двух мужчин. У обоих за плечами криминальное прошлое. Кто из них наносил смертельные удары мужчине, предстоит выяснить полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Не нужно дожидаться гибели людей: депутаты Петербурга просят установить светофор на проспекте Стачек
Девятиклассница сбежала с парнем, чтобы уехать из Петербурга, после ссоры с родителями
Пункты раздельного приема мусора появятся в Ленобласти
Алиментщика-гитариста нашли в одном из баров на улице Рубинштейна
В Подпорожье мужчина зарубил топором брата и закопал его на лужайке возле дома
В Карелии ищут мать с дочкой, которые ушли из дома пять дней назад и бесследно пропали
В Карелии ищут мать с дочкой, которые ушли из дома пять дней назад и бесследно пропали
Антициклон из Скандинавии принесет похолодание в Петербург
У петербургского бизнесмена угнали машину за 7,5 миллионов рублей
Матч «Зенита» с «Ростовом» на «Газпром Арене» рассудит Сергей Карасев
Полиция поймала домушника, обокравшего квартиру на 4,5 миллиона рублей
За изнасилование женщины в Петергофе задержали 22-летнего парня
В Парголово насильник в «трениках» зажимал 13-летнюю школьницу в лифте
В Сланцах мужчина с ножевым ранением груди сам пришел в больницу
Угрожая ножом, похитили у петербуржца секретную флешку
Тонированную машину с трупом внутри разыскивают на севере Петербурга
«Ошибка могла стоить мне здоровья»: Петербургский руфер застрял на крыше Апраксина двора
Китайцы построят в Ленобласти завод по переработке газа
Петербуржцы выберут новые карты городской навигации
Активисты запустили флешмоб #ЗащитимСПбГУ против переезда университета в Пушкин
Добраться в Карелию из Петербурга можно будет на новом поезде
Эрмитаж запустил конкурс для всех возрастов на лучшую новогоднюю игрушку
Выключенный свет парализовал работу аквапарка и всего ТРЦ «Питерлэнд»
Чудеса наяву: Врачи в Ленобласти спасли жизнь еще не родившемуся ребенку переливанием крови в утробе матери
На внешнем кольце КАД закроют две полосы движения
Брошенный во втором ряду BMW намертво перекрыл 17-ю линию Васильевского острова
Смольный освободил от должности главу комитета по благоустройству
«Воняет грязными трюками»: Ректор СПбГУП раскритиковал борцов с плагиатом из «Диссернета»