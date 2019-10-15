2019-10-15T13:21:09+03:00
Общество

Не нужно дожидаться гибели людей: депутаты Петербурга просят установить светофор на проспекте Стачек

По их мнению, он необходим на опасном перекрестке в Кировском районе
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Депутаты попросят правительство ускорить финансирование проекта установки светофора.Депутаты попросят правительство ускорить финансирование проекта установки светофора.Фото: архив КП
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Считается, что для безопасного дорожного движения в Санкт-Петербурге не хватает светофоров. Петербургские депутаты считают, что такой объект просто необходим на опасном перекрестке на пересечении улицы Маршала Казакова и проспекта Стачек в Кировском районе. Проект установки светофора на этом участке утверждали еще в 2017 году, однако финансирования он не получил до сих пор.

- Уверены, что действия органов власти для повышения уровня безопасности участников дорожного движения должны носить предупредительный характер, а строительство светофорных объектов должно производиться, не дожидаясь гибели жителей нашего города, - комментируют депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок и Алексей Цивилев.

Пока перекресток формально не относится к аварийно-опасным адресам с большим количеством ДТП. В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры таковыми признают участки, на которых произошло свыше трех аварий с наездом на пешеходов. Пока на счету у перекрестка в Кировском районе зафиксировано два таких случая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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