2019-10-15T13:20:44+03:00
Происшествия

Девятиклассница сбежала с парнем, чтобы уехать из Петербурга, после ссоры с родителями

Школьница ослушалась старших, которые запрещали ей встречаться с возлюбленным
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургская школьница сбежала из дома с возлюбленным после ссоры с родителямиПетербургская школьница сбежала из дома с возлюбленным после ссоры с родителямиФото: Дина КАРПИЦКАЯ
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Полиция Петербурга разыскивает юную «Джульетту», которая назло родителям сбежала из дома вместе со своим парнем. Рано утром в понедельник, 14 октября, 23-летняя сестра девятиклассницы обратилась к правоохранителям с просьбой разыскать непутевого подростка, который успел уже свести с ума от переживаний своих родителей.

- Ученица девятого класса, 15-летняя девочка ушла из дома 13 по улице Верности, где живет с родителями, около двух часов дня в воскресенье, 13 октября. С собой она взяла свой иностранный паспорт гражданки Узбекистана, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В полиции мать девочки, 43-летняя женщина, рассказала, что накануне у нее с дочкой произошел конфликт по поводу ее парня. Ей не нравилось, что девочка общается с этим молодым человеком. Однако влюбленная школьница стояла на своем.

Около 13:30 часов утра в понедельник, 14 августа, школьница написала СМС-сообщение матери о том, что она решила сбежать со своим парнем и уехать. Куда именно направились юные влюбленные сердца, девочка не уточнила. Правоохранители уже начали поиски молодых беглецов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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