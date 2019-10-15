Молодые российские музыканты поборются за главный приз на международном турнире в Петербурге

СЕГОДНЯ 13:55 2019-10-15T13:55:57+03:00

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В Санкт-Петербурге молодые российские музыкальные коллективы посоревнуются за звание лучших. В Государственной академической капелле 25 октября состоится гала-концерт VI музыкального турнир «Терем Кроссовер», на котором творческие ребята представят композиции, не вписывающиеся в традиционные «чистые» жанры. Организатор турнира — легендарный «Терем-квартет», ансамбль с мировым именем, давший более 3000 концертов в 65 странах мира и признанный современниками одним из культурных символов Санкт-Петербурга.

- В этом году фокус сдвинут именно на участие русских коллективов, в турнире сразятся музыканты из Санкт-Петербурга, Якутии, Магниторгорска. В жюри фестиваля этого года – джазовый пианист и комипозитор Андрей Кондаков, нидерландский джазовый скрипач Тим Клипхаус, певец Василий Герелло, эстонский продюсер Дмитрий Смирнов, композитор Евгений Петров и солисты ансамбля «Терем-квартет», - рассказали организаторы.

Молодые музыканты соберутся на гала-концерте 25 октября

Членам жюри предстоит прослушать всех участников и выбрать лучшим, учитывая их профессионализм, артистизм, качество аранжировки, наличие харизмы и собственно музыкального кроссовера. 25 октября, во время финального тура, зрители примут самое активное участие в определении победителя турнира и станут второй, кроме жюри, но не менее важной, из двух сил, решающих судьбу Гран-при. Победителям вручается знаменитая мурашка – символ фестиваля, а также денежные премии и дипломы лауреатов.

С момента создания турнира в 2010 году, в нем приняло участие 160 коллективов из 30 стран Европы, Азии и Америки. В разные годы победителями становились: трио «Добрый вечер» и Георгий Нефедов, STYLE-QUARTET, ансамбль DAGAMBA, японский коллектив Hide-Hide, итальянский MG_INC duo, вокальный ансамбль «Кофе-тайм» и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU