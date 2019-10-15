2019-10-15T13:55:57+03:00
Досуг

Молодые российские музыканты поборются за главный приз на международном турнире в Петербурге

25 октября состоится гала-концерт конкурса «Терем Кроссовер»
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге наградят участников музыкального турнира "Терем Кроссовер"В Петербурге наградят участников музыкального турнира "Терем Кроссовер"
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге молодые российские музыкальные коллективы посоревнуются за звание лучших. В Государственной академической капелле 25 октября состоится гала-концерт VI музыкального турнир «Терем Кроссовер», на котором творческие ребята представят композиции, не вписывающиеся в традиционные «чистые» жанры. Организатор турнира — легендарный «Терем-квартет», ансамбль с мировым именем, давший более 3000 концертов в 65 странах мира и признанный современниками одним из культурных символов Санкт-Петербурга.

- В этом году фокус сдвинут именно на участие русских коллективов, в турнире сразятся музыканты из Санкт-Петербурга, Якутии, Магниторгорска. В жюри фестиваля этого года – джазовый пианист и комипозитор Андрей Кондаков, нидерландский джазовый скрипач Тим Клипхаус, певец Василий Герелло, эстонский продюсер Дмитрий Смирнов, композитор Евгений Петров и солисты ансамбля «Терем-квартет», - рассказали организаторы.

Молодые музыканты соберутся на гала-концерте 25 октября

Молодые музыканты соберутся на гала-концерте 25 октября

Членам жюри предстоит прослушать всех участников и выбрать лучшим, учитывая их профессионализм, артистизм, качество аранжировки, наличие харизмы и собственно музыкального кроссовера. 25 октября, во время финального тура, зрители примут самое активное участие в определении победителя турнира и станут второй, кроме жюри, но не менее важной, из двух сил, решающих судьбу Гран-при. Победителям вручается знаменитая мурашка – символ фестиваля, а также денежные премии и дипломы лауреатов.

С момента создания турнира в 2010 году, в нем приняло участие 160 коллективов из 30 стран Европы, Азии и Америки. В разные годы победителями становились: трио «Добрый вечер» и Георгий Нефедов, STYLE-QUARTET, ансамбль DAGAMBA, японский коллектив Hide-Hide, итальянский MG_INC duo, вокальный ансамбль «Кофе-тайм» и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржец жестоко убил лебедей в усадьбе Марьино в Ленобласти
"Ой, все!": розовая урна для пустых обид появилась в Санкт-Петербурге
В День автомобилиста в Петербурге состоится праздничный концерт
Зоозащитники Петербурга предложили запретить татуировать кошек
За десять дней автобусы от Колпино до метро «Шушары» перевезли 32 тысячи человек
Музыка под сводами собора: в Кронштадте пройдет первый «морской» концерт
Эффектный прыжок «Киа» на Приморском проспекте попал на видео
Кровная месть: Юный петербуржец забил насмерть мужчину, обидевшего его родных
Тетрис-челлендж по-петербургски: Сотрудники метро показали «начинку» автомобиля Службы аварийных работ
Санкт-Петербург занял первое место по качеству проведения ЕГЭ
Два человека погибли в страшном ДТП фур на платной дороге Петербург-Москва
Не нужно дожидаться гибели людей: депутаты Петербурга просят установить светофор на проспекте Стачек
Девятиклассница сбежала с парнем, чтобы уехать из Петербурга, после ссоры с родителями
Пункты раздельного приема мусора появятся в Ленобласти
Влюбленная парочка насмерть забила прохожего на Ленинском проспекте
Алиментщика-гитариста нашли в одном из баров на улице Рубинштейна
В Подпорожье мужчина зарубил топором брата и закопал его на лужайке возле дома
В Карелии ищут мать с дочкой, которые ушли из дома пять дней назад и бесследно пропали
В Карелии ищут мать с дочкой, которые ушли из дома пять дней назад и бесследно пропали
Антициклон из Скандинавии принесет похолодание в Петербург