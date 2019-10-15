2019-10-15T14:26:34+03:00
Происшествия

Два человека погибли в страшном ДТП фур на платной дороге Петербург-Москва

Перед самым рассветом водители грузовиков уснули за рулем
Лилия КОЗЛОВА
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В жутком ДТП на платной дороге под Петербургом погибли водители двух грузовиковВ жутком ДТП на платной дороге под Петербургом погибли водители двух грузовиковФото: СОЦСЕТИ
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Жуткая авария произошла на трассе Санкт-ПетербургМосква. Около 4 часов утра во вторник, 15 октября, на платном участке дороги столкнулись две груженные фуры. По предварительным данным, удар случился на отрезке попутного движения, а не лобового. Однако обе кабины грузовиков буквально смяло. Очевидцы рассказывают, что водители уснули за рулем и потеряли управление. Оба скончались.

- Четыре утра и так опасное время для сна за рулем. Да, еще ровный «платник» без резких поворотов и населенных пунктов с мелькающими ритмично фонарями усыпляет… Жаль, - посочувствовал погибших петербуржец.

В сети появилось видео с места аварии. На нем видно, что от сильного удара, груз из одной из фур, разлетелся по дороге: овощи, фрукты, яйца разбиты, смяты, коробки разорваны.

Сейчас на месте смертельной аварии работают специалисты. Дорожным инспекторам предстоит выяснить, как и по чьей вине произошло ДТП.

Водители грузовиков уснули за рулем на трассе Петербург-Москва. В результате ДТП два трупа .

ИСТОЧНИК KP.RU

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