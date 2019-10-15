Санкт-Петербург занял первое место по качеству проведения ЕГЭ

СЕГОДНЯ 14:33 2019-10-15T14:33:17+03:00

Петербург стал лучшим по проведению ЕГЭ в России. Фото: Комитет по образованию СПб.

Всероссийские итоги подвела Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

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Санкт-Петербург стал лучшим регионом в России по организации проведения Единого госэкзамена (ЕГЭ). Согласно итогам, которые подвела Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, именно в городе на Неве сумели организовать наиболее образцовый процесс сдачи тестов.

- По итогам всех оценочных процедур Санкт-Петербург возглавил рейтинг регионов. На втором месте – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, на третьем – Челябинская область, - сообщает пресс-служба комитета по образованию Северной столицы.

Надо сказать, что Рособрнадзор оценивал регионы по нескольким критериям: в том числе качество механизмов проведения экзаменов, эффективность технологического обеспечения и открытость органов образования.

Сложив все плюсы и минусы, федеральные чиновники поставили на первое место Петербург, а в подтверждение заслуг вручили главе комитета по образованию города памятный приз.

Справка «КП»:

В 2019 году сдача ЕГЭ в Петербурге стала самой массовой за все время. Экзамены сдавали более 34 тысяч человек. Более 19 тысяч работ (из 92 тысяч) получили выше 80 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU