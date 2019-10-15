Кровная месть: Юный петербуржец забил насмерть мужчину, обидевшего его родных

СЕГОДНЯ 14:46 2019-10-15T14:46:50+03:00

Для храбрости, перед походом на дело, молодой человек напился

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Полиция Ленинградской области расследует дело о кровной мести, которая произошла в городе Кингисеппе. В минувшую пятницу, 11 октября, в доме 3 по переулку Зеленому был найден труп 57-летнего мужчины. Все его тело покрывали ссадины и кровоподтеки, больше всего пострадала голова. Согласно заключению экспертов, умер он от открытой черепно-мозговой травмы.

- Кингисеппский следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения трупа. В ходе расследования был задержан 19-летний местный житель, который подозревается в том, что он насмерть забил мужчину, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, между убитым мужчиной и семьей напавшего на него молодого человека существовала вражда. Около 23 часов вечера, 10 октября, 19-летний парень, изрядно выпив, отправился к кровному врагу, чтобы отомстить ему за ранее нанесенные обиды родственникам. Месть оказалась жестокой: юноша руками и ногами избивал мужчину до тех пор, пока тот не испустил дух.

Сейчас юноша, который поддался шекспировским страстям, задержан. За месть ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU