Зоозащитники Петербурга предложили запретить татуировать кошек

СЕГОДНЯ 15:49 2019-10-15T15:49:10+03:00

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Сейчас наличием татуировок на теле человека никого не удивишь, а вот пожизненные рисунки на домашних питомцах выглядят весьма экстравагантно. Однако такие выходки владельцев четвероногих категорически не одобряют зоозащитники. Во вторник, 15 октября, организаторы выставки «Мир кошек» в Санкт-Петербурге предложили депутатам на законодательном уровне запретить татуировать кошек и приравнять это к жестокому обращению к животным.

- Мы полагаем, что запрет на такие процедуры позволят улучшить качество жизни питомцев, содействовать развитию общественных институтов и способствовать формированию и реализации государственной политики в сфере защиты животных, а также привить у владельцев чувство ответственности, - комментирует директор выставки «Мир кошек» Михаил Ткаченко.

По мнению авторов инициативы, татуировка не только приносит вред питомцам, но и представляет опасность для их жизни и здоровья. Подробнее об ответственном отношении к питомцам они расскажут на выставке «Мир кошек» 19 и 20 октября в Ленэкспо.

ИСТОЧНИК KP.RU