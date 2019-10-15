2019-10-15T15:49:10+03:00
Дом. Семья

Зоозащитники Петербурга предложили запретить татуировать кошек

Они считают, что такое жестокое обращение с животными недопустимо
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
Поделиться:
По мнению зоозащитников запрет на кошачьи татуировки позволит улучшить качество жизни питомцев.По мнению зоозащитников запрет на кошачьи татуировки позволит улучшить качество жизни питомцев.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Сейчас наличием татуировок на теле человека никого не удивишь, а вот пожизненные рисунки на домашних питомцах выглядят весьма экстравагантно. Однако такие выходки владельцев четвероногих категорически не одобряют зоозащитники. Во вторник, 15 октября, организаторы выставки «Мир кошек» в Санкт-Петербурге предложили депутатам на законодательном уровне запретить татуировать кошек и приравнять это к жестокому обращению к животным.

- Мы полагаем, что запрет на такие процедуры позволят улучшить качество жизни питомцев, содействовать развитию общественных институтов и способствовать формированию и реализации государственной политики в сфере защиты животных, а также привить у владельцев чувство ответственности, - комментирует директор выставки «Мир кошек» Михаил Ткаченко.

По мнению авторов инициативы, татуировка не только приносит вред питомцам, но и представляет опасность для их жизни и здоровья. Подробнее об ответственном отношении к питомцам они расскажут на выставке «Мир кошек» 19 и 20 октября в Ленэкспо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржец жестоко убил лебедей в усадьбе Марьино в Ленобласти
"Ой, все!": розовая урна для пустых обид появилась в Санкт-Петербурге
В День автомобилиста в Петербурге состоится праздничный концерт
За десять дней автобусы от Колпино до метро «Шушары» перевезли 32 тысячи человек
Музыка под сводами собора: в Кронштадте пройдет первый «морской» концерт
Эффектный прыжок «Киа» на Приморском проспекте попал на видео
Кровная месть: Юный петербуржец забил насмерть мужчину, обидевшего его родных
Тетрис-челлендж по-петербургски: Сотрудники метро показали «начинку» автомобиля Службы аварийных работ
Санкт-Петербург занял первое место по качеству проведения ЕГЭ
Два человека погибли в страшном ДТП фур на платной дороге Петербург-Москва
Молодые российские музыканты поборются за главный приз на международном турнире в Петербурге
Не нужно дожидаться гибели людей: депутаты Петербурга просят установить светофор на проспекте Стачек
Девятиклассница сбежала с парнем, чтобы уехать из Петербурга, после ссоры с родителями
Пункты раздельного приема мусора появятся в Ленобласти
Влюбленная парочка насмерть забила прохожего на Ленинском проспекте
Алиментщика-гитариста нашли в одном из баров на улице Рубинштейна
В Подпорожье мужчина зарубил топором брата и закопал его на лужайке возле дома
В Карелии ищут мать с дочкой, которые ушли из дома пять дней назад и бесследно пропали
В Карелии ищут мать с дочкой, которые ушли из дома пять дней назад и бесследно пропали
Антициклон из Скандинавии принесет похолодание в Петербург