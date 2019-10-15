Эффектный прыжок «Киа» на Приморском проспекте попал на видео

СЕГОДНЯ 15:14 2019-10-15T15:14:29+03:00

На Приморском проспекте "Киа" влетел в несколько попутных автомобилей. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Утром вторника водитель легковушки не рассчитал скорости и уложил машину на бок

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Дорожные инциденты происходят в большом мегаполисе десятками, поэтому очередной аварией петербуржцев не удивишь. Разве что случилось что-то экстраординарное или красочное. Одно из таких ДТП случилось утром 15 октября на Приморском проспекте, где, после красивого полета, «Киа» легла на бок.

- Когда в душе ты мотоциклист, а на деле едешь за рулем машины, - пишут очевидцы происшествия, опубликовавшие видео в соцсетях.

Впрочем, видавших виды петербуржцев удивили не пируэты машины, а возмутило поведение водителя, который гнал непонятно куда и, в итоге, разбил две попутки.

- Народ, что с вами стало? Раньше ж не было такого! - пишут пользователи соцсетей.

Правда некоторые указывают не только на вину водителя «Киа», который и впрямь «летел» в полполосы, но и автомобилиста на «БМВ», выезжавшего с прилегающей улицы. Он долен был уступить дорогу, но не сделал этого и стал трамплином улетевшей в небо машины.

Окончательно виновных обозначит ГИБДД, а установить их инспекторам поможет видео с камеры авторегистратора.

На Приморском проспекте в Петербурге "Киа" задел две попутки и взлетел в воздух.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU