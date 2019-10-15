2019-10-15T15:17:54+03:00
Досуг

Музыка под сводами собора: в Кронштадте пройдет первый «морской» концерт

На концерте «Море и Музыка» прозвучат шедевры русской и европейской классики, посвященные морю и водной стихии
Лилия КОЗЛОВА
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В Кронштадте 27 октября пройдет концерт посвященный морю и музыкеВ Кронштадте 27 октября пройдет концерт посвященный морю и музыке
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Морской Никольский собор в Кронштадте 27 октября наполнится звуками классической музыки. Впервые под сводами церкви прозвучат шедевры русской и европейской классики, посвященные морю и водной стихии. Откроет сезон выступлений концерт под названием «Море и Музыка».

- Мы запускаем программу концертных вечеров в Морском Никольском соборе Кронштадта. Это невероятное пространство, наполненное светом, историей, памятью и душой, оно словно создано для музыки и приобщения человека к прекрасному. Уверен, что шедевры классики, исполненные в стенах собора, глубоко тронут слушателей и сделают их постоянными гостями наших концертов, - заявил директор проекта «Русские музыкальные сезоны» Вячеслав Мухин.

Перед зрителями выступят Камерный оркестр «Музыка Петербурга», Хор лицея искусств «Санкт-Петербург», артисты ведущих оперных театров города на Неве и виртуозы-инструменталисты. Также на сцену выйдут лауреаты международных конкурсов.

27 октября посетители концерта смогут насладиться «Увертюрой» из оперы «Руслан и Людмила» Глинки, «Временами года» Чайковского и Вивальди, услышать знаменитый вальс балета «Лебединое озеро», а также проникнуться исполнением «Аве Мария» Каччини. Перед мероприятием зрители будут приглашены на экскурсию по его залам с 19:30 до 20:00. Концерт пройдет без антракта с 20:00 до 21:20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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