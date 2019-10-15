В День автомобилиста в Петербурге состоится праздничный концерт

СЕГОДНЯ 16:02 2019-10-15T16:02:38+03:00

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Каждый год в последние выходные октября водители отмечают свой профессиональный праздник – День автомобилиста. И 2019 год – не станет исключением. В честь этого события 26 октября в ТРЦ «Охта Молл» состоится незабываемый концерт, на котором выступят зажигательные музыкальные коллективы, а все зрители смогут принять участие в веселых конкурсах и выиграть сногсшибательные призы.

- Для самых азартных петербуржцев «Авторадио» приготовило большую осеннюю акцию «Автоквест Авторадио», финал которой пройдет 26 октября. Принять участие в игре может любой автолюбитель. Надо всего лишь внимательно слушать эфир на 88 и 4 FM, и отвечать на каверзные вопросы ведущих, - рассказали организаторы праздника.

Самые расторопные и эрудированные выедут на старт, где их, как в настоящем квесте, будут ждать сложные задачи, гонки по правилам, невероятные ситуации. Для того чтобы стать участником, надо пройти отбор.

В финале праздника всем ждет выступления ВИА «Пролетарского Танго», Биртман, Билли Новик & Петербургский Джазовый Актив, Вова Чё Морале & Sweet Hot Jazz Band. Начало 26 октября в 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU