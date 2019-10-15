Петербуржец жестоко убил лебедей в усадьбе Марьино в Ленобласти

СЕГОДНЯ 16:22 2019-10-15T16:22:55+03:00

Неизвестный охотник застрелил четырех птиц, а один труп забрал с собой

Изменить размер текста: A A

На Пяльницком озере в усадьбе Марьино, что располагается Тосненском районе Ленинградской области, произошла трагедия. Утром в понедельник, 14 октября, были убиты четыре лебедя. Птиц расстрелял неизвестный охотник, который, прихватив один белый труп с собой, скрылся в направлении садоводства «Ударник», который находится неподалеку.

- Сотрудникам усадьбы удалось спасти одного лебедя. У него серьезная рана брюшной полости. Сейчас птица находится в доме. Врачи ветклиники Тосненского района осмотрели лебедя и сказали, что шансов на восстановление у него мало, но мы надеемся, что он выживет, - рассказали работники музея.

Сразу же после трагического происшествия, на место приехали сотрудники госохотнадзора, которые зафиксировали жуткий случай. Сейчас сотрудники усадьбы разыскивают убийцу птиц или людей, обладающей любой информации в связи с инцидентом.

- Вместо того чтобы любоваться расцветающей усадьбой, он уничтожает её красоту таким зверством, - расстроено поведали в усадьбе Марьино.

ИСТОЧНИК KP.RU