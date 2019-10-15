Обиженный петербуржец обокрал квартиру бывшей девушки
Мстительный житель Петербурга решил наказать свою бывшую девушку, поэтому обокрал ее квартиру. Воспользовавшись ключами, которые у него сохранились после расставания, 3 октября он забрался в жилье экс-подруги и вынес оттуда все самое ценное. Всего молодой человек наворовал на 73 тысячи рублей.
- Своими ключами 27-летний мужчина открыл дверь квартиры на улице Подвойского, в которой жила его 31-летняя бывшая, и вынес из нее телевизор, смартфон, аудиоколонки, фотоаппарат, а также плиткорез и электролобзик, - сообщили в вневедомственной охране города.
Когда женщина вернулась домой, то быстро поняла, кто мог ее обокрасть так, чтобы замок входной двери не был поврежден. Она обратилась в полицию и подробно описала своего бывшего кавалера.
Во время патрулирования, вечером 11 октября, сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого. Он гулял рядом с домом 40 на улице Подвойского, недалеко от места жительства бывшей девушки. Молодого человека забрали в полицию. Теперь обиженному мужчине грозит уголовное наказание за свое неадекватное поведение.
ИСТОЧНИК KP.RU