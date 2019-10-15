В Любани экскаватор задавил пенсионера
Неосторожность и невнимательность при нахождении на дороге непростительна. Элементарное несоблюдение правил безопасности приводят к серьезным травмам и даже смерти. Именно такой случай произошел утром 15 октября в Тосненском районе Ленинградской области, где под колесами трактора-погрузчика погиб пожилой мужчина.
- Около 12:30 в поселке Любань, напротив дома 11 по проспекту Мельникова водитель экскаватора, двигаясь задним ходом, совершил наезд на мужчину 1958 года рождения. - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В момент наезда пешеход переходил дорогу, но не по «зебре». Мужчину с серьезными травмами срочно отправили в тосненскую райбольницу, однако он умер по дороге в машине скорой помощи.
Известно, что за рулем экскаватора находился 27-летний мужчина. Степень его вины установит следствие. Сейчас в обстоятельствах разбираются сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU