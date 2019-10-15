2019-10-15T16:41:49+03:00
Происшествия

В Любани экскаватор задавил пенсионера

Водитель строительной техники сдавал назад и не заметил пешехода
Петр КИБЕР
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В Ленобласти водитель трактора-погрузчика не заметил пенсионера. Пожилой мужчина погиб. Фот: УГИБДД по СПб и ЛО.В Ленобласти водитель трактора-погрузчика не заметил пенсионера. Пожилой мужчина погиб. Фот: УГИБДД по СПб и ЛО.
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Неосторожность и невнимательность при нахождении на дороге непростительна. Элементарное несоблюдение правил безопасности приводят к серьезным травмам и даже смерти. Именно такой случай произошел утром 15 октября в Тосненском районе Ленинградской области, где под колесами трактора-погрузчика погиб пожилой мужчина.

- Около 12:30 в поселке Любань, напротив дома 11 по проспекту Мельникова водитель экскаватора, двигаясь задним ходом, совершил наезд на мужчину 1958 года рождения. - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В момент наезда пешеход переходил дорогу, но не по «зебре». Мужчину с серьезными травмами срочно отправили в тосненскую райбольницу, однако он умер по дороге в машине скорой помощи.

Известно, что за рулем экскаватора находился 27-летний мужчина. Степень его вины установит следствие. Сейчас в обстоятельствах разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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