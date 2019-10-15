Внук композитора Василия Соловьева-Седого предложил установить памятник деду в Петербурге

СЕГОДНЯ 16:56 2019-10-15T16:56:22+03:00

Скульптура может появиться на набережной Фонтанки рядом с домом, где жил деятель искусств

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В Санкт-Петербурге может появиться памятник российскому композитору Василию Соловьеву-Седому, который жил и творил в Северной столице. Идея увековечить память музыканта пришла в голову его родному внуку, который является тезкой деда. Об этом стало известно во вторник, 15 октября.

- Переговоров с властями города об установке памятника я пока не вел. Эта мысль возникла у меня буквально на днях, и пока больше выглядит, как мечта, чем что-то реализуемое, - приводит слова Василия Соловьева-Седова газета «Петербургский дневник».

Внук композитора предположил, что скульптуру можно установить на набережной реки Фонтанки 131/36, напротив дома, в котором его дед жил. Изначально Василий хотел добиться, чтобы в честь его знаменитого родственника назвали одну из городских улиц. Но был очень удивлен, получив ответ от Топонимической комиссии о том, что в Петербурге уже есть сквер, названный в честь композитора.

- Я не знаю, как получилось, что я оказался не в курсе существования сквера, названного в честь деда, - удивился петербуржец.

Отмечается, что памятник могут установить и в самом сквере, который расположился на пересечении Полтавской улицы и Невского проспекта, 148. Это может быть как целая скульптура, так и бюст.

ИСТОЧНИК KP.RU