В церкви Благовещения на Васильевском острове нашли старинные фрески

СЕГОДНЯ 17:11 2019-10-15T17:11:43+03:00

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Уникальную настенную роспись открыли реставраторы, работающие в интерьерах Нижнего храма Церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, что на Васильевском острове. Под слоем штукатурки скрывались фрески: изображение Новозаветной Троицы в центральной части алтарного свода (в технике «масло по штукатурке») и изображение архангела на лицевой поверхности подпружной арки.

- Изображение архангела уникально – это редкий пример живописного изображения, выполненного в традициях «гризайль», но принципиально иной – масляной, а не темперно-клеевой технике, предположительно относится к первой трети XIX века), - сообщает пресс-служба Комитета по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Санкт-Петербурга.

Уникальность росписи в том, что подобной нет ни в одном из храмов Северной столицы.

Надо сказать, что реставрация в храме идет уже больше 20 лет. В советские годы здесь располагался токарный цех, водораспределительный узел, электрощитовая, душевые с туалетами и прочие помещения. А до начала реставрации в приделах Нижнего храма лежал асфальт. Удивительно, что при таком отношении что-то вообще могло сохраниться.

Справка «КП»:

Храм является уникальным памятником русского зодчества XVIII века и одной из градостроительных доминант в исторической части Васильевского острова. Когда-то его прихожанином был сам Михаил Ломоносов. По одной из версий, архитектором храма был Доменико Трезини. Сейчас здание имеет статус памятника и охраняется государством.

ИСТОЧНИК KP.RU