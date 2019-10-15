Петербуржец вместе с котами погиб в сгоревшей квартире на Светлановском проспекте

СЕГОДНЯ 17:17 2019-10-15T17:17:46+03:00

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В жутком пожаре на Светлановском проспекте погиб мужчина, а также, возможно, десять домашних котов. Около 9:30 часов утра во вторник, 15 октября, в многоэтажном доме № 101 на Светлановском проспекте загорелась жилая квартира. Местные жители рассказали, что в ней жила семейная пара, которая доверху захламила свое жилище. Именно из-за обилия мусора пожарные долгое время не могли справиться с огнем.

- Они не курят, не пьют… Странное, конечно, что у них барахло это. У них там ужасная обстановка была. Один раз горел холодильник. Полов не было – по цементу ходили. Там кошек штук десять было. Наверное, там еще животные погибли, - приводят слова местных жителей «Невские новости».

Как рассказали соседи погорельцев, женщина какое-то время лечилась в психиатрической больнице. Возможно, лечение не помогло, поэтому свой дом, женщина вместе с супругом, превратили в настоящий склад.

С места пожара скорая забрала женщину, хозяйку квартиры, которая наглоталась угарного газа. Ее мужа отправили в морг. Достоверной информации по котам пока что нет.

ИСТОЧНИК KP.RU