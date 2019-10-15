В лесу под Тихвином погибшим нашли пенсионера который пропал в сентябре

СЕГОДНЯ 18:53 2019-10-15T18:53:13+03:00

Пожилой мужчина ушел из дома две недели назад и бесследно исчез

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Трагически закончились поиски 86-летнего пенсионера из Ленинградской области, который пропал в конце сентября 2019 года. 24 числа он ушел за грибами в лес и потерялся. Обеспокоенные родственники заявили в полицию, но срочный поиск результатов не дал. А в середине октября было найдено тело пожилого мужчины.

- 14 октября около 21:30 поступило сообщение о том, что на расстоянии в 1,8 километра от деревни Паньшино, Тихвинского района в лесном массиве обнаружен труп, -информирует источник в правоохранительных органах.

При осмотре тела оказалось, что погибшим и являлся пропавший местный житель. Следов насильственной смерти судмедэксперты не обнаружили. Скорее всего человеку стало плохо. Возможно, что он не смог выйти из леса до темноты и не перенес холодную ночь. К сожалению, такие случаи не редки.

По факту гибели пенсионера ведется проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU