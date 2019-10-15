2019-10-15T19:44:17+03:00
Общество

Поставщики требуют почти миллиард от петербургского владельца магазинов «Семья» и Spar

Бесчисленные иски к ТД «Интерторг» тянутся еще с сентября 2019 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Самый крупный иск к ТД "Интерторг" сразу на 217 миллионов рублей.Самый крупный иск к ТД "Интерторг" сразу на 217 миллионов рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Несколько негодующих поставщиков подали иски общей суммой почти в миллиард рублей в отношении петербургского ритейлера ТД «Интерторг». Это стало известно из картотеки арбитража за сентябрь и октябрь 2019 года. Напомним, компания является владельцем многих популярных в городе магазинов – «Семья», Spar и «Идея».

Причины многочисленных заявлений, поданных в Арбитражные суды Петербурга и Москвы, не сообщаются, но факт остается фактом – поставщики со всей России крайне недовольны работой с ритейлером.

- 14 октября принято в первую инстанцию Арбитражного суда заявление от ООО «Савушкин продукт – Москва» с требованием взыскать с ответчика ТД «Интерторг» сумму в 217 миллионов рублей, - говорится в сообщении о самой крупной претензии к петербургской компании на портале «Электронное правосудие».

Некоторые иски суды не одобрили. Например, ООО «Авитек-опт» отказали в наложении ареста на денежные средства ответчика на сумму 5,3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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