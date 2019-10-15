Поставщики требуют почти миллиард от петербургского владельца магазинов «Семья» и Spar
Несколько негодующих поставщиков подали иски общей суммой почти в миллиард рублей в отношении петербургского ритейлера ТД «Интерторг». Это стало известно из картотеки арбитража за сентябрь и октябрь 2019 года. Напомним, компания является владельцем многих популярных в городе магазинов – «Семья», Spar и «Идея».
Причины многочисленных заявлений, поданных в Арбитражные суды Петербурга и Москвы, не сообщаются, но факт остается фактом – поставщики со всей России крайне недовольны работой с ритейлером.
- 14 октября принято в первую инстанцию Арбитражного суда заявление от ООО «Савушкин продукт – Москва» с требованием взыскать с ответчика ТД «Интерторг» сумму в 217 миллионов рублей, - говорится в сообщении о самой крупной претензии к петербургской компании на портале «Электронное правосудие».
Некоторые иски суды не одобрили. Например, ООО «Авитек-опт» отказали в наложении ареста на денежные средства ответчика на сумму 5,3 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU