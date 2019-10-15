В Смольном отвергли идею переименовать станцию «Шушары»

СЕГОДНЯ 20:03 2019-10-15T20:03:54+03:00

Ранее активисты задумались над названием станции, которая находится далеко от одноименного поселка

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Петербургские активисты получили письменный ответ из Смольного на вопрос, почему станцию метро «Шушары» не назвали более подходяще. В числе главной претензии горожан было большое расстояние подземки от одноименного поселка.

Название «Автозаводская» чиновники отбраковали сразу, так как оно плохо связано с конкретной территорией вокруг станции – ведь производства машин ведутся и на севере Петербурга. Наименование «Южная» тоже не подходить, поскольку оно ассоциировалось с Южной теплоцентралью. ТЭЦ является скрытым на картах стратегическим объектом, а посему ее топонимическая «демаскировка» непозволительна.

- Станция находится на территории промзоны «Шушары» и на территории поселка «Шушары». Данное название является уникальным для нашего города. Поэтмоу переименование единогласно считаем нецелесообразным, - информирует топонимическая комиссия Смольного.

ИСТОЧНИК KP.RU