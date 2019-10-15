На строящейся станции метро «Горный институт» начнутся пусконаладочные работы

15 Окт. 21:42 2019-10-15T21:42:51+03:00

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15 октября прошел рабочий обход нового участка оранжевой ветки петербургской подземки, который сейчас вовсю строится. Во встрече приняли участие представители Смольного и «Метростроя». Сначала проверили строительство наклонного хода будущей станции «Горный институт».

- На этом участке уже завершается монтаж горнопроходческого комплекса «Аврора». На следующей неделе рабочие возьмутся за пусконаладку гидравлических и электрических узлов. Всего проходчикам предстоит установить 8 временных и 96 постоянных колец, - пишет Peterburg2.

Добавим, что «Горный институт» готов к приему щита. На станции соорудили натяжную камеру с центральным залом, а также переработали боковые станционные тоннели. Напомним, к концу 2014 года в Смольном пообещали сдать восемь новых станций метро. В их число как раз входит продолжение оранжевой ветки. На станции «Кудрово» ведутся предпроектные проработки. Своей очереди ждет и «Театральная».

ИСТОЧНИК KP.RU