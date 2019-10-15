«Хендай» снес насмерть мужчину, перебегавшего Таллинское шоссе

СЕГОДНЯ 22:03 2019-10-15T22:05:45+03:00

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15 октября в 8 вечера «Хендай» насмерть сбил мужчину, перебегавшего дорогу в Красносельском районе. Трагическое происшествие случилось на пересечении Таллинского шоссе и улицы Рабочей. На кадрах с места смертельного ДТП видно, что погибший поленился пройти несколько метров до пешеходного перехода. Судя по вмятому бамперу и капоту «Хендая», а также разбитому лобовому стеклу, столкновение было крайне жестким.

- По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Creta совершил наезд на 60-летнего мужчину, который перебегал проезжую часть в неположенном месте - вне зоны пешеходного перехода, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате аварии пешеход скончался прямо на месте происшествия. Сейчас стражи порядка проводят проверку, в ходе которой установятся все обстоятельства смертельного ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU