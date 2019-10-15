2019-10-15T23:01:52+03:00
Общество

Лауреат Нобелевской премии по химии выступит 16 октября в Петербурге

Томас Линдал выступит в СПбГУ с лекцией о нестабильности ДНК и новых формах жизни
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Лауреат Нобелевской премии расскажет о своих открытиях всем желающим. Фото: пресс-служба СПбГУЛауреат Нобелевской премии расскажет о своих открытиях всем желающим. Фото: пресс-служба СПбГУ
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16 октября в 12:00 в СПбГУ состоится открытая лекция Томаса Линдала – лауреата Нобелевской премии по химии за 2015 год. Ученый выступит с докладом "Нестабильность ДНК и возможные альтернативные формы жизни". Встреча состоится в рамках научного фестиваля NAUKA 0+ в актовом зале СПбГУ на Университетской набережной, 7/9.

- В своей лекции Линдал расскажет о том, что зарождение жизни на нашей планете могло возникнуть не в единственной форме. Ученый затронет и перспективы борьбы с причинами «поломки» молекул. Они вызывают мутацию клеток и разные онкологические заболевания, - сообщают пресс-службы СПбГУ и научного фестиваля.

Регистрация на лекцию доступна на официальном сайте вуза для всех желающих. Добавим, что Томас Линдал совместно с коллегами Азисом Санджаром и Полом Модричем подробно описали, как специальные ферменты находят поврежденный участок ДНК, потом вырезают его и заделывают возникший пробел, используя неповрежденную цепь ДНК в качестве образца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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