Лауреат Нобелевской премии по химии выступит 16 октября в Петербурге
16 октября в 12:00 в СПбГУ состоится открытая лекция Томаса Линдала – лауреата Нобелевской премии по химии за 2015 год. Ученый выступит с докладом "Нестабильность ДНК и возможные альтернативные формы жизни". Встреча состоится в рамках научного фестиваля NAUKA 0+ в актовом зале СПбГУ на Университетской набережной, 7/9.
- В своей лекции Линдал расскажет о том, что зарождение жизни на нашей планете могло возникнуть не в единственной форме. Ученый затронет и перспективы борьбы с причинами «поломки» молекул. Они вызывают мутацию клеток и разные онкологические заболевания, - сообщают пресс-службы СПбГУ и научного фестиваля.
Регистрация на лекцию доступна на официальном сайте вуза для всех желающих. Добавим, что Томас Линдал совместно с коллегами Азисом Санджаром и Полом Модричем подробно описали, как специальные ферменты находят поврежденный участок ДНК, потом вырезают его и заделывают возникший пробел, используя неповрежденную цепь ДНК в качестве образца.
ИСТОЧНИК KP.RU