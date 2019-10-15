В Петербурге могут упразднить 271 коммерческий маршрут после реформы транспорта

СЕГОДНЯ 23:40 2019-10-15T23:44:05+03:00

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Смольный опубликовал проект изменений в маршрутной сети Петербурга. Об этом сообщает сайт антикоррупционной экспертизы. В приложениях к постановлению правительства появились сроки установления и отмены некоторых маршрутов пассажирского транспорта, а также график заключения госконтрактов на регулярные перевозки.

- К июлю 2020 года планируется упразднить 278 маршрутов общественного транспорта. Из них 271 - коммерческие автобусы с буквой «К» перед номером. Взамен им появятся 97 «социальных» маршрутов. Решение по их вводу примут в октябре 2019 года, - говорится в приложениях документа планирования регулярных перевозок на сайте Смольного.

Добавим, что 60 маршрутов, из которых 5 троллейбусных, обещают видоизменить с 2019 по 2023 годы. Однако для начала проект со всеми реформами пассажирских перевозок должен пройти антикоррупционную экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU