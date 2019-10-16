2019-10-16T00:16:30+03:00
Общество

Многодетным семьям Ленобласти предложили выдать бесплатные земли для садоводства

Идею о выдаче земель для садоводства и сельского хозяйства рассмотрят в ЗакСе Ленобласти
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Более того, многодетным семьям хотят начать выдавать земли вне привязки к их месту проживания. Фото: lenobl.ruБолее того, многодетным семьям хотят начать выдавать земли вне привязки к их месту проживания. Фото: lenobl.ru
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Многодетным семьям Ленобласти могут выдать бесплатную землю для ведения сельского хозяйства или садоводства. Соответствующий проект рассмотрят на заседании Законодательного собрания 8 ноября. Напомним, сейчас семьи с тремя и более детьми могут получить земельные участки для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства. Теперь этот список предлагают расширить.

- Мы постараемся внести в законопроект изменения, которые позволят получить многодетным семьям земли и для садоводства и для сельского хозяйства. При этом следует думать об удобстве, комфорте, и доступности участков рядом с социальными учреждениями и остальной инфраструктурой, - передает пресс-служба правительства Ленобласти.

Добавим, что чиновники предлагают создать сертификат под названием «Земельный капитал Ленинградской области». На его средства можно будет получить землю в любом районе нашего региона, не привязываясь к конкретному месту проживания многодетных семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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