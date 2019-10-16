Обманутые дольщики Петербурга сумели обанкротить застройщика ЖК «На Заречной»

СЕГОДНЯ 00:53 2019-10-16T00:54:54+03:00

Теперь дольщики ищут того, кто достроит им жилой комплекс. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Обманутые дольщики Санкт-Петербурга смогли добиться банкротства НАО «ИСГ «Норманн». О благополучном исходе дела стало известно из картотеки Арбитражного суда на портале «Электронное правосудие».

Напомним, компания не достроила ЖК «На Заречной» на Ольгинской дороге. Более того, гендиректора «Норманн» Владимира Смирнова арестовали еще летом. Следствие подозревает его в хищении почти 1,5 миллиарда рублей.

- Смирнов совместно с иными лицами из числа руководителей компании разработал план по хищению путем обмана денежных средств у дольщиков. При этом на реальное строительство у него ушло всего 80 миллионов, - сообщала ранее объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Теперь дольщики ждут того, кто возьмется за достройку жилого комплекса, а также ищут ответ на вопрос, куда бесследно пропали их вложенные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU