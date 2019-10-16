2019-10-16T01:37:09+03:00
Общество

Джентльмены удачи: 50 петербуржцев стали лотерейными миллионерами в 2019 году

В «Столото» рассказали о том, что петербуржцы стали гораздо чаще играть в государственные лотереи
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербург занял 2 место в российском рейтинге продаж лотерейных билетов.Петербург занял 2 место в российском рейтинге продаж лотерейных билетов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В «Столото» поделились занимательной статистикой лотерейного рынка Петербурга и Ленобласти. Специалисты отметили, что в текущем году в регионе появились сразу 50 жителей, которые стали обладателями выигрышей от 1 миллиона рублей.

- Отметим, что Петербург и Ленинградская область занимают второе место в российском рейтинге продаж билетов государственных лотерей за первое полугодие 2019 года. Сумма всех выигрышей за это время составляет более миллиарда рублей, - сообщает пресс-служба «Столото».

Портрет среднего петербуржца, скупающего лотерейные билеты, таков - возраст 43 года, средний доход. Почти 70% любителей испытать удачу работают, 68% состоят в браке, из них 42% имеют детей. У 43% есть высшее образование. Эксперты говорят, что в Санкт-Петербурге наблюдается значительное повышение уровня интереса к лотереям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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