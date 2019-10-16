Петербуржцы растаяли от доброты инспектора ГИБДД, который перевел незрячего через Невский проспект

СЕГОДНЯ 02:13 2019-10-16T02:13:20+03:00

"Не все еще потеряно у нас!" - восхитился один из прохожих. Фото: vk.com/unreleased_dtp

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15 октября сотрудник ГИБДД перевел слепого горожанина через Невский проспект, чем растопил сердца петербуржцев в соцсетях. Новость о добром инспекторе появилась в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

- Молодой парень из ГИБДД перевел незрячего мужчину через пешеходный переход на Невском проспекте у перекрестка с Литейным. Красава! Лет 20 такого не видел. Не все еще потеряно у нас! – восхитился очевидец доброго поступка в соцсетях.

Любопытно, что 15 октября как раз отмечался международный день белой трости. В США это и вовсе национальный праздник. Неизвестно, знал ли об этом инспектор, но получилось любопытное совпадение. Петербуржцы в соцсетях прониклись уважением к поступку стража порядка и пожелали ему всех благ. Некоторые заметили, что слабовидящих людей в центре достаточно, причем, они очень тонко чувствуют город.

- Как-то тоже провожала мужчину с белой тростью. А он меня спросил о том, обращала ли я когда-нибудь внимание на то, какие у нас красивые мосты через Неву. Оказалось, он знает на ощупь каждую решетку ограждения моста и вдохновляется прекрасной архитектурой города, - восхищается петербурженка.

ИСТОЧНИК KP.RU