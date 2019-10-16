Гонщик разбил пять припаркованных машин на проспекте Луначарского

СЕГОДНЯ 08:33 2019-10-16T08:33:28+03:00

В утреннем ДТП на проспекте Луначарского пострадали семь машин Фото: СОЦСЕТИ

В жутком утреннем ДТП в Петербурге все остались живы [видео]

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На широком проспекте Луначарского, на севере Петербурга ранним утром, 16 октября, пустую дорогу не смогли поделить две машины и автобус. Один подрезал другого, кто-то не уступил дорогу. Как итог: скрип колес, визг тормозов, громкий гул сминающегося металла и семь разбитых машин.

Показания свидетелей о том, что произошло в действительности, несколько расходятся. А именно в том, кто виноват в аварии.

- «Хонда» летела с явным превышением скорости по проспекту Луначарского. У дома 78 не уступила дорогу автобусу, задев машину в соседнем ряду, и улетела в припаркованные автомобили, - рассказал очевидец в соцсети.

Однако другой петербуржец, который тоже видел аварию, заявил, что это водителя «Хонды» подрезала другая машина, и он пытался уйти от удара, но не удачно.

- Девушка на Куге пошла на разворот, не убедившись в безопасности маневра, в результате чего «Хонда» собрала 5 припаркованных авто, - высказал свою версию мужчина.

О состоянии участников ДТП, очевидцы не рассказывают. Известно только, что обошлось без летальных исходов. Разобраться в том, кто виноват в этой жесткой аварии, предстоит сотрудникам ДТП.

"Хонда" разбила пять припаркованных машин на проспекте Луначарского .

ИСТОЧНИК KP.RU