2019-10-16T13:03:14+03:00
Происшествия

16-летняя школьница угнала «Патриот», чтобы покататься по Петербургу

Поиск лекарства от скуки довело девочку до уголовного дела
Лилия КОЗЛОВА
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16-летнюю девочку задержали по подозрению в угоне автомобиля в Ленобласти16-летнюю девочку задержали по подозрению в угоне автомобиля в ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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У юной девушки из Петербурга произошло осеннее обострение. Подростку так было скучно, что она решила развеселить себя чем-то экстримальным. Не долго думая, 16-летняя девочка присмотрела автомобиль, да, такой, чтобы еще побольше и помощнее, и в один из прекрасных октябрьских дней угнала его. Уголовное дело в полиции по факту кражи было заведено 15 октября.

- Около трех часов ночи 15 октября в полицию Ломоносовского района Ленобласти поступило заявление от 45-летнего таксиста, который живет на улице Современников в поселке Новогорелово. По его словам, с девяти вечера 11 октября по вечер 15 октября кто-то угнал у него УАЗ «Патриот», который был припаркован возле его дома, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Буквально через час, после того, как полицейские приехали на место преступления, они нашли предполагаемую виновницу кражи. Ей стала 16-летняя петербурженка, которая не учится и не работает.

Девочка угнала машину воскресным вечером, 13 октября. Цели продать машину у нее не было. Тем не менее, за совсем не детские шалости подростку грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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