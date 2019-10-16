Сладкое созвучие: Житель Мурино продавал наркотики, маскируя их под конфеты
«Любитель конфет» попался в руки сотрудников полиции по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В среду, 16 октября, стало известно, что в районе железнодорожной станции в Мурино задержан 32-летний мужчина с полными карманами запрещенного порошка, который он тщательно маскировал под «сладости».
- В рамках проведения личного досмотра у злоумышленника обнаружены и изъяты 12 полимерных свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза установила, что это наркотик – метилэфедрон, - сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западу.
Задержанный мужчина признался, что в Петербурге купил наркотики через «закладку», чтобы после перепродать порошок. Чтобы его было сложнее найти, он фасовал свертки в фантики из-под леденцов «Сладкое созвучие», в прозрачный полимерный пакет с комплементарной застежкой и в футляр, предназначенный для наушников.
Во время проверки «сластены» полиция выясняла, что раньше мужчина попадал в поле зрения правоохранительных органов за грабеж. Сейчас «любителю конфет» грозит до 20 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU