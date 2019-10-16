2019-10-16T15:17:29+03:00
Общество

В Пулково запустили новые автобусы с USB-зарядками и табло вылета в салоне

С 16 октября 10 новых «гармошек» начнут курсировать по маршрутам 39 и 39э
Петр КИБЕР
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Новые автобусы вышли на маршруты до аэропорта Пулково.Новые автобусы вышли на маршруты до аэропорта Пулково.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Узнать о времени вылета в салоне автобуса и там же подзарядить мобильный телефон с 16 октября смогут пассажиры маршрутов 39 и 39э (экспресс), курсирующих от станции метро «Московская» до Пулково. Правда пока такие возможности есть только в десяти новых машинах, вышедших на дорогу с 16 октября.

- Всего на маршрутах работают 29 двухсекционных автобусов. До конца ноября подвижной состав на будет полностью обновлен, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

В салоне можно будет подзарядить телефон... Фото: Артем КИЛЬКИН

В салоне можно будет подзарядить телефон...Фото: Артем КИЛЬКИН

Что касается самих новых машин, то они рассчитаны на перевозку 170 человек, имеют современный двигатель экологического стандарта Евро-5, оборудованы кондиционером и приспособлены для перевозки маломобильных граждан.

В салоне есть уже упомянутые USB-розетки, информационные табло с данными вылета и прилета самолетов в Пулково, а также дополнительный валидатор для оплаты проезда банковскими картами.

В «Пассажиравторансе» сообщают, что за 8 месяцев 2019 года маршруты 39 и 39э перевезли 5,2 миллиона человек.

...Или узнать информацию о рейсах. Фото: Артем КИЛЬКИН

...Или узнать информацию о рейсах.Фото: Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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