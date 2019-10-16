«На заборе тоже написано»: В БЦ «Мельник» прокомментировали новость о падении лифта
Утром в среду, 16 сентября, в медиапространстве появилась новость о том, что в бизнес-центре «Мельник», расположенного на улице Профессора Качалова в Невском районе Петербурга, рухнул лифт. Якобы подъемник забарахлил и полетел вниз вместе с людьми с высоты девятого этажа. По предварительным данным, никто не пострадал.
- На заборе тоже написано. Мы не подтверждаем, - приводит «Мойка78» комментарий представителя БЦ.
Так, администрация центра отрицает, что у них вообще происходило ЧП, а на любые вопросы реагирует агрессивно. Напомним, что сообщалось, что якобы лифт стал падать, но сработали аварийные тормоза. Поэтому все обошлось без трагедии.
В МЧС Петербурга также отметили, что они не получали заявку о ЧП с лифтом. Вполне возможно, что это были лишь шутки петербуржцев, которые хотели сорвать рабочий день.
ИСТОЧНИК KP.RU