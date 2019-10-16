Петербургскую фигуристку лишили медали Универсиады за допинг
Юная петербургская фигуристка Александра Кошевая, выступающая в парном катании, получила дисквалификацию на два года из-за нарушения антидопинговых правил. Положительные результаты на прием запрещенного препараты дали ее пробы, взятые на Универсиаде в Красноярске в марте 2019 года.
- В тест-пробе спортсменки был обнаружен торасемид, входящий в список запрещенных препаратов, - сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания и конькобежцев России (ФФККР)
Сама спортсменка заявила, что принимала препарат для лечения отека ноги. Она не посоветовалась со спортивным врачом и не знала о том, что торасемид запрещен. Но незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности. Поэтому петербурженке придется сдать медаль, а российской федерации - выплатить Международному союзу конькобежцев компенсацию за проведение исследований.
Без «бронзы» останется и партнер Кошевой Дмитрий Бушланов. Сам он может продолжать кататься, а вот решением исполкома ФФККР петербургская фигуристка дисквалифицирована на два года - до марта 2021-го.
ИСТОЧНИК KP.RU