Петербургскую фигуристку лишили медали Универсиады за допинг

СЕГОДНЯ 17:17 2019-10-16T17:18:42+03:00

Петребургскую фигуристку Александру Кошевую дисквалифицировали на два года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Александра Кошевая дисквалифицирована на два года

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Юная петербургская фигуристка Александра Кошевая, выступающая в парном катании, получила дисквалификацию на два года из-за нарушения антидопинговых правил. Положительные результаты на прием запрещенного препараты дали ее пробы, взятые на Универсиаде в Красноярске в марте 2019 года.

- В тест-пробе спортсменки был обнаружен торасемид, входящий в список запрещенных препаратов, - сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания и конькобежцев России (ФФККР)

Сама спортсменка заявила, что принимала препарат для лечения отека ноги. Она не посоветовалась со спортивным врачом и не знала о том, что торасемид запрещен. Но незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности. Поэтому петербурженке придется сдать медаль, а российской федерации - выплатить Международному союзу конькобежцев компенсацию за проведение исследований.

Без «бронзы» останется и партнер Кошевой Дмитрий Бушланов. Сам он может продолжать кататься, а вот решением исполкома ФФККР петербургская фигуристка дисквалифицирована на два года - до марта 2021-го.

alex_koshevaya Петербургскую фигуристку дисквалифицировали на два года

ИСТОЧНИК KP.RU