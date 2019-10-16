На 13 километров увеличатся велодорожки в 2020 году в Санкт-Петербурге
Петербургские велосипедисты в 2020 году поедут по новым, специально оборудованным дорогам. Их общая протяженность составит 13 километров. О маршрутах велодорожек, запланированных к обустройству, рассказали в "Городском центре управления парковками Санкт-Петербурга".
Самые протяженные велодорожки появятся в Невском районе. Их оборудуют на проспекте Большевиков от улицы Коллонтай до Народной протяженностью 4,6 километра и двухкилометровая от пересечение Коллонтай и Нерчинской до Товарищеского проспекта .
Также протяженные маршруты для велосипедистов создадут в Красносельском районе. Они будут на улице Доблести от Маршала Казакова - улицы Партизана Германа до проспекта Ветеранов.
Самые короткие велодорожки построят в Василеостровском районе. Маршрут проляжет на улице Детской от Среднего проспекта Василеостровского острова до Большого проспекта Василеостровского острова длиной 3,6 километра.
Любители двухколесного транспорта уже делятся радостными комментариями в соцсети в группе «Петербургское велосообщество».
- Вдоволь укатаемся! Жду не дождусь, - пишут велосипедисты.
К слову, в Санкт-Петербурге уже существует 107 километров велодорожек.
ИСТОЧНИК KP.RU