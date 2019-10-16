На Светлановском проспекте загорелся троллейбус с пассажирами

СЕГОДНЯ 20:35 2019-10-16T20:35:33+03:00

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Вечером 16 октября на Светлановском проспекте загорелся полный пассажиров троллейбус. Очевидцы происшествия рассказали об этом в соцсетях. Транспорт остановился прямо напротив одного из торговых центров, после чего водитель попросил всех на выход.

- Автобус внезапно заискрился и задымился. Это произошло в правом ряду в сторону Северного проспекта, - сообщил свидетель инцидента в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «Вконтакте».

Пока пассажиры выбегали из опасного троллейбуса, дым постепенно перешел в небольшой пожар. По словам прохожих, экстренные службы оперативно на место не приехали. Да и водитель просто-напросто не хотел ждать, пока его транспорт начнет по-настоящему гореть. Мужчина бодро принялся тушить огонь сам. Сообщения о пострадавших пока не поступали от МЧС Петербурга. Спасатели установят причину пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU