2019-10-16T21:09:57+03:00
Спорт

Сергей Семак проведет экскурсию на тренировочной базе «Зенита»

«Зенит» подарит уникальную экскурсию победителю благотворительного аукциона
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Семак не только проведет приватную экскурсию, но и обсудит со счастливчиком перспективы развития российского футбола.Семак не только проведет приватную экскурсию, но и обсудит со счастливчиком перспективы развития российского футбола.Фото: Артем КИЛЬКИН
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«Зенит» разыгрывает уникальную экскурсию от самого Сергея Семака на своей тренировочной базе. Футбольный клуб делает это в рамках в рамках сотрудничества с благотворительным аукционом. Его победитель получит заветный приз – встретиться лично с наставником сине-бело-голубых на тренировочном центре «Газпром».

- Аукцион продлится до пятницы 18 октября. Сергей Семак не только обещает провести приватную экскурсию по тренировочной базе, но и обсудить с благотворителем перспективы развития российского футбола, - сообщает официальный сайт «Зенита».

Добавим, что на этой неделе РПЛ возвращается после перерыва на игры сборных. Напомним, «Зенит» сыграет с «Ростовом» 19 октября в 19:00 на «Газпром Арене». Лидеры чемпионата сойдутся в интригующей битве под пристальным взором видеосистемы фиксации голов и нарушений VAR.

ИСТОЧНИК KP.RU

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