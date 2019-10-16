Сергей Семак проведет экскурсию на тренировочной базе «Зенита»
«Зенит» разыгрывает уникальную экскурсию от самого Сергея Семака на своей тренировочной базе. Футбольный клуб делает это в рамках в рамках сотрудничества с благотворительным аукционом. Его победитель получит заветный приз – встретиться лично с наставником сине-бело-голубых на тренировочном центре «Газпром».
- Аукцион продлится до пятницы 18 октября. Сергей Семак не только обещает провести приватную экскурсию по тренировочной базе, но и обсудить с благотворителем перспективы развития российского футбола, - сообщает официальный сайт «Зенита».
Добавим, что на этой неделе РПЛ возвращается после перерыва на игры сборных. Напомним, «Зенит» сыграет с «Ростовом» 19 октября в 19:00 на «Газпром Арене». Лидеры чемпионата сойдутся в интригующей битве под пристальным взором видеосистемы фиксации голов и нарушений VAR.
ИСТОЧНИК KP.RU