2019-10-16T21:54:16+03:00
Общество

Спасатели вызволили замурованного под полом котенка в доме на улице Турку

Истошно мяукающего малыша услышали жильцы одной из квартир
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Котенок сбежал от своей мамы во тьму перекрытий подвала. Фото: vk.com/koshkispasКотенок сбежал от своей мамы во тьму перекрытий подвала. Фото: vk.com/koshkispas
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Спасатели достали замурованного котенка из пола одной из квартир на улице Турку. Несчастных пленников услышали местные жители. Они пришли в шок от сильного писка в углу одной из комнат. По словам спасателей, котенок родился в подвале дома. Мама животного держала малыша в потолочных перекрытиях. Но однажды сынок ушел в добровольное исследование помещения и бесследно пропал.

- Котенок в темноте забился слишком далеко и оказался прямо под квартирой на первом этаже. Сначала он изо всех сил карабкался на свет нашего фонарика, но что-то ему в итоге помешало. Вариант был только один - разбирать пол в углу. Заявитель дал добро. С помощью ломика аккуратно сняли паркет, а затем отпилили кусок доски. И вот котенок! – рассказали об ответственной операции по спасению в ПСО «Экстремум».

Малыш прилично проголодался и замерз. Фото: vk.com/koshkispas

Малыш прилично проголодался и замерз. Фото: vk.com/koshkispas

Вызволенного котенка тут же осмотрели. Малыш подзамерз, а также изголодался. Незадачливого исследователя подвала отнесли к его маме. К слову, пол спасатели восстановили и вернули в прежний вид.

ИСТОЧНИК KP.RU

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