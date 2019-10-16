1,5 миллиона штрафа за поддельный алкоголь выплатит магазинчик из Петергофа

СЕГОДНЯ 22:26 2019-10-16T22:27:45+03:00

Более того, весь нелицензированный алкоголь изъяли на уничтожение

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Прокуратура Петродворцовского района поймала с поличным один из недобросовестных магазинов в Петергофе, который торговал поддельным алкоголем. Надзорное ведомство устроило внезапную проверку. Оказалось, что в магазине полным-полно алкогольной продукции без лицензии и декларации соответствия. Несмотря на это, продавцы все равно спокойно занимались сбытом опасного товара. Правда неизвестно, пострадали ли от этого покупатели.

- В отношении магазина возбудили административное дело по части 3 статьи 14.17 КоАП РФ «нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В итоге Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти оштрафовал магазин на 1,5 миллиона рублей. Более того, всю нелегальную алкогольную продукцию изъяли и вскоре уничтожат.

ИСТОЧНИК KP.RU