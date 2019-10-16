Работники компании в Гатчине добились выплаты почти 2 млн рублей долгов по зарплате

СЕГОДНЯ 22:54 2019-10-16T22:54:15+03:00

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ООО «Экополис ВОМЗ» погасило долги перед своими сотрудниками на сумму почти в 2 миллиона рублей. Ранее на бессовестного работодателя пожаловались в прокуратуру Ленинградской области. Надзорный орган услышал ущемленных работников и организовал проверку на предприятии.

- Установлено, что у организации перед 26 своими сотрудниками имелась просроченная задолженность по заработной плате в размере более 1,8 миллионов рублей. В итоге компания устранила нарушение и выплатила все деньги. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, - информирует пресс-служба областной прокуратуры.

Но на этом претензии надзорного органа не закончились. Недобросовестной компании вдобавок назначили административный штраф, чтобы впредь было неповадно. Другой вопрос – захотят ли в такой ненадежной организации продолжать трудиться те самые 26 рабочих.

ИСТОЧНИК KP.RU