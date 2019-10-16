Владелец «Приоры» погиб от удара с деревом после слета машины в кювет в Выборгском районе
16 октября примерно в 20:40 в Выборгском районе Lada Priora вылетела в кювет, где жестко врезалась в дерево. Смертельное ДТП произошло на автодороге «Красносельская - Правдино». Известно, что в аварии погиб владелец машины, который находился на пассажирском сидении.
- По предварительной информации, автомобиль двигался со стороны поселка Правдино. «Приора» ехала на закруглении дороги. Похоже, водитель не справился с управлением, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Личность погибшего устанавливается. Известно, что он 1976 года рождения. В машине находились двое других мужчин, их состояние сейчас оценивают врачи скорой помощи. К сожалению, свидетелей ДТП нет, а ведь они могли бы пролить свет на произошедшее. Сотрудники ГИБДД проводят тщательную проверку, в ходе которой выяснят причины и все обстоятельства страшной аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU