Владелец «Приоры» погиб от удара с деревом после слета машины в кювет в Выборгском районе

СЕГОДНЯ 23:22 2019-10-16T23:25:27+03:00

Кроме этого, в ДТП пострадали 2 пассажира «Лады», свидетелей момента аварии не было

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16 октября примерно в 20:40 в Выборгском районе Lada Priora вылетела в кювет, где жестко врезалась в дерево. Смертельное ДТП произошло на автодороге «Красносельская - Правдино». Известно, что в аварии погиб владелец машины, который находился на пассажирском сидении.

- По предварительной информации, автомобиль двигался со стороны поселка Правдино. «Приора» ехала на закруглении дороги. Похоже, водитель не справился с управлением, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Личность погибшего устанавливается. Известно, что он 1976 года рождения. В машине находились двое других мужчин, их состояние сейчас оценивают врачи скорой помощи. К сожалению, свидетелей ДТП нет, а ведь они могли бы пролить свет на произошедшее. Сотрудники ГИБДД проводят тщательную проверку, в ходе которой выяснят причины и все обстоятельства страшной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU