Мотоциклист перелетел половину перекрестка после удара об легковушку в центре Петербурга
Ночью 16 октября в центре Санкт-Петербурга водитель легкового автомобиля столкнулся с мотоциклом. Жесткое ДТП произошло на пересечении Лиговского проспекта и набережной Обводного канала. Судя по видео с камеры наблюдения, опубликованного в соцсетях, мотоциклист ехал на зеленый сигнал светофора по Лиговскому, а легковушка хотела проскочить на Обводный канал.
От сильного удара водитель двухколесного транспорта перелетел чуть ли не половину перекрестка. После этого он в течение нескольких секунд поднимался на ноги и в итоге сел на поребрик, чтобы прийти в себя. Возможно, пожалел, что не закрыл мотосезон официально 28 сентября.
- Нам известно, что мотоциклист получил легкие травмы. Сейчас на месте ДТП проводится проверка, - кратко сообщил о происшествии отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU