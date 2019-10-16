2019-10-17T00:01:44+03:00
Происшествия

Мотоциклист перелетел половину перекрестка после удара об легковушку в центре Петербурга

По словам инспекторов ГИБДД, водитель мотоцикла чудом избежал тяжелых травм
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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После полета мотоциклист приходил в себя, сидя на поребрике. Фото: vk.com/livecorrПосле полета мотоциклист приходил в себя, сидя на поребрике. Фото: vk.com/livecorr
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Ночью 16 октября в центре Санкт-Петербурга водитель легкового автомобиля столкнулся с мотоциклом. Жесткое ДТП произошло на пересечении Лиговского проспекта и набережной Обводного канала. Судя по видео с камеры наблюдения, опубликованного в соцсетях, мотоциклист ехал на зеленый сигнал светофора по Лиговскому, а легковушка хотела проскочить на Обводный канал.

От сильного удара водитель двухколесного транспорта перелетел чуть ли не половину перекрестка. После этого он в течение нескольких секунд поднимался на ноги и в итоге сел на поребрик, чтобы прийти в себя. Возможно, пожалел, что не закрыл мотосезон официально 28 сентября.

- Нам известно, что мотоциклист получил легкие травмы. Сейчас на месте ДТП проводится проверка, - кратко сообщил о происшествии отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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