2019-10-17T00:42:10+03:00
Общество

Следователи Ленобласти нашли влюбленных подростков, сбежавших от родителей

Ромео и Джульетта нашего времени скрывались в бегах с июля 2019 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Следователям Ленобласти помогло открытие горячей линии по розыску пропавших влюбленных. Фото: lenobl.sledcom.ruСледователям Ленобласти помогло открытие горячей линии по розыску пропавших влюбленных. Фото: lenobl.sledcom.ru
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Сбежавшую от родных 14-летнюю уроженку Соснового Бора и ее 17-летнего спутника нашли следователи Ленобласти. Ребята находились в федеральном розыске еще с июля 2019 года. Правоохранительные органы даже считали, что подростков могли убить. 16 октября следователи Ленобласти попросили помощи у телевидения. В ходе передачи на одном из федеральных каналов была открыта горячая линия.

- В следственное управление поступило очень много звонков от неравнодушных россиян. Все сведения тщательно проанализировали. Из них наиболее примечательной была зацепка о возможном местонахождении подростков в деревне Красная в Брянской области. Мы отправили запрос коллегам из этого региона, и при проверке они нашли разыскиваемых, - сообщает пресс-служба СК РФ по Ленобласти.

Следователи сообщают, что жизнь и здоровье ребят вне опасности. В ведомстве благодарят всех откликнувшихся на помощь в поиске подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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