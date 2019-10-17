Следователи Ленобласти нашли влюбленных подростков, сбежавших от родителей
Сбежавшую от родных 14-летнюю уроженку Соснового Бора и ее 17-летнего спутника нашли следователи Ленобласти. Ребята находились в федеральном розыске еще с июля 2019 года. Правоохранительные органы даже считали, что подростков могли убить. 16 октября следователи Ленобласти попросили помощи у телевидения. В ходе передачи на одном из федеральных каналов была открыта горячая линия.
- В следственное управление поступило очень много звонков от неравнодушных россиян. Все сведения тщательно проанализировали. Из них наиболее примечательной была зацепка о возможном местонахождении подростков в деревне Красная в Брянской области. Мы отправили запрос коллегам из этого региона, и при проверке они нашли разыскиваемых, - сообщает пресс-служба СК РФ по Ленобласти.
Следователи сообщают, что жизнь и здоровье ребят вне опасности. В ведомстве благодарят всех откликнувшихся на помощь в поиске подростков.
ИСТОЧНИК KP.RU