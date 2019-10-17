Полыхающий BMW лишил сна жителей дома на Богатырском проспекте

СЕГОДНЯ 01:22 2019-10-17T01:23:49+03:00

Очевидцы пожара рискнули и оттащили машину с парковки, чтобы огонь не перекинулся на другие авто [фото]

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16 октября около 23:30 вечера возле дома №50 на Богатырском проспекте загорелся автомобиль BMW. Огонь вмиг окутал капот машины. Обеспокоенные жители близлежащих домов повскакивали со своих кроватей и принялись снимать происходящее на камеры телефонов. Поскольку горящая иномарка стояла на парковке, был риск, что пострадают и другие авто, но массовый пожар предотвратили очевидцы.

- Знакомого машина, коротнуло под капотом, загорелась быстро. Успели ее хоть на газон вытащить, чтобы соседние машины не зацепило, - рассказывает участник событий в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «Вконтакте».

Пожарные быстро потушили огонь, на место прибыло 2 единицы техники и 8 человек личного состава МЧС. По словам спасателей, у машины выгорел отсек двигателя. Сведения о пострадавших к ним не поступали.

Фото: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU