Петербургский университет возглавил топ лучших российских IT-вузов
ИТМО возглавил топ лучших российских вузов в сфере IT (информационных технологий – прим. ред.). Об этом стало известно после публикации престижного международного рейтинга Times Higher Education. По направлению компьютерных наук ИТМО обошел такие именитые университеты как МФТИ и МГУ имени Ломоносова. Более того, петербургский вуз вошел в сотню лучших высших образовательных учреждений во всем мире, расположившись на 74 позиции.
- Уже в четвертый раз подряд ИТМО забирается так высоко. На сегодняшний день IT - очень конкурентная область знаний, которая включает в себя достаточно разнообразный спектр направлений – от программирования до компьютерного зрения и искусственного интеллекта, - делится успехами пресс-служба ИТМО.
Этот результат стал возможен благодаря растущей цитируемости научных работ сотрудников и студентов университета – она на 40% выше, чем в среднем по миру.
ИСТОЧНИК KP.RU