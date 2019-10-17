Петербургский университет возглавил топ лучших российских IT-вузов

СЕГОДНЯ 02:00 2019-10-17T02:01:57+03:00

Научные публикации университета цитируется на 40% лучше, чем в среднем по миру. Фото: media.itmo.ru

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ИТМО возглавил топ лучших российских вузов в сфере IT (информационных технологий – прим. ред.). Об этом стало известно после публикации престижного международного рейтинга Times Higher Education. По направлению компьютерных наук ИТМО обошел такие именитые университеты как МФТИ и МГУ имени Ломоносова. Более того, петербургский вуз вошел в сотню лучших высших образовательных учреждений во всем мире, расположившись на 74 позиции.

- Уже в четвертый раз подряд ИТМО забирается так высоко. На сегодняшний день IT - очень конкурентная область знаний, которая включает в себя достаточно разнообразный спектр направлений – от программирования до компьютерного зрения и искусственного интеллекта, - делится успехами пресс-служба ИТМО.

Этот результат стал возможен благодаря растущей цитируемости научных работ сотрудников и студентов университета – она на 40% выше, чем в среднем по миру.

ИСТОЧНИК KP.RU