2019-10-17T08:32:13+03:00
Происшествия

Жилой дом сгорел дотла в ночном пожаре в Агалатово

От деревянной постройки почти ничего не осталось, но все остались дивы [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Агалатово сгорел жилой домВ Агалатово сгорел жилой домФото: СОЦСЕТИ
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Мало что может быть страшнее ночного пожара в собственном доме, когда огонь буквально на глазах пожирает жилище. Беда настигла жителей деревни Агалатово во Всеволожском районе под Петербургом поздно вечером в среду, 16 октября. В одном из жилых домов начался пожар, который очень быстро раздулся от сильного ветра и распространился почти по всему зданию.

- В 21:48 часов, 16 октября, нам поступило сообщение о пожаре в деревне Агалатово. На место направились две пожарно-спасательные части. Когда бригады прибыли на место, то увидели, что огонь охватил уже 60 квадратным метров постройки, - сообщили в МЧС Ленинградской области.

Благо, к тому моменту, как пожар сильно разгорелся, в доме уже никого не было, поэтому ничье здоровье не пострадало. Однако дом полыхал очень сильно, и спасателям потребовалось около часа, чтобы усмирить огонь. К этому времени очень многие вещи успели сгореть в пламени.

Причина пожара еще не установлена. Над этим работают эксперты.

Пожар охватил 60 квадратных метров жилого дома в Агалатово .

ИСТОЧНИК KP.RU

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