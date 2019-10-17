Сына депутата петербургского ЗакСа ограбили в машине после вечеринки на Рубинштейна

СЕГОДНЯ 09:01 2019-10-17T09:01:37+03:00

Молодой человек сел в авто к случайным попутчикам, которые облили его перцовым газом

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Молодого бизнесмена и по совместительству сына депутата ЗакСа Петербурга Андрея Горшечникова, Андрея, ограбили, когда он возвращался домой после приятно проведенного времени на улице Рубинштейна. Глубоко за полночь в субботу, 12 октября, он «тормознул» машину на улице и попросил его подвезти. До дома его попутчики не довезли, бросив на Морской набережной без кошелька и телефона.

- Заявитель запомнил, что его подвозили на автомобиле марки «Фольксваген Поло». Когда они проезжали по Морской набережной, один из двоих сидевших в машине брызнул ему в лицо из газового баллончика, отнял смартфон и ценные вещи, а после выкинул на улицу, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В кожаном портмоне за 15 тысяч рублей, который забрали у Горшечникова, были банковские карты и документы на его имя. Общая сумма ущерба, включая смартфон, составила 90 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело и вскоре нашли подозреваемых. Ими оказались молодые 23-летние парни из Таджикистана – активные участники одной из локальных этнических банд Петербурга.

Подозреваемых ждет впереди суд. Успели ли правоохранители найти краденные веди сына парламентария до того, как их продали, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU