2019-10-17T09:39:01+03:00
Происшествия

Открытый люк на проспекте Энгельса вырвал колесо грузовику и поймал в ловушку «Ниссан»

Из-за дыры на дороге на севере Петербурга собирается пробка
Лилия КОЗЛОВА
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Торчащий на проезжей части люк спровоцировал двойное ДТП на проспекте ЭнгельсаТорчащий на проезжей части люк спровоцировал двойное ДТП на проспекте ЭнгельсаФото: СОЦСЕТИ
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Две машины подряд стали «жертвами» канализационного люка на проезжей части проспекта Энгельса в Петербурге. Утром в четверг, 17 октября, машины ехали ровным потоком в сторону центра города, как сначала грузовик, а за ним легковушка наехали на люк, из-за которого надолго встряли на дороге.

- Белый фургон налетел на торчащий сегмент люка, выдрал его, разбил пополам и пробил себе картер. «Ниссан», видимо, ехал за ним и не успел среагировать, поэтому застрял в появившейся яме, - рассказал очевидец событий в соцети.

По словам свидетелей, грузовику, от такой тесной встречи с крышкой люка, оторвало колесо. Поэтому убирать его с дороги придется с помощью эвакуатора. А пока поломанные и застрявшие машины не убрали с дороги, от дома 52, напротив которого произошло ДТП, образовалась пробка. Спешащие на работу автомобилисты объезжают аварию по одному лишь левому ряду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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