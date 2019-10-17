Открытый люк на проспекте Энгельса вырвал колесо грузовику и поймал в ловушку «Ниссан»
Две машины подряд стали «жертвами» канализационного люка на проезжей части проспекта Энгельса в Петербурге. Утром в четверг, 17 октября, машины ехали ровным потоком в сторону центра города, как сначала грузовик, а за ним легковушка наехали на люк, из-за которого надолго встряли на дороге.
- Белый фургон налетел на торчащий сегмент люка, выдрал его, разбил пополам и пробил себе картер. «Ниссан», видимо, ехал за ним и не успел среагировать, поэтому застрял в появившейся яме, - рассказал очевидец событий в соцети.
По словам свидетелей, грузовику, от такой тесной встречи с крышкой люка, оторвало колесо. Поэтому убирать его с дороги придется с помощью эвакуатора. А пока поломанные и застрявшие машины не убрали с дороги, от дома 52, напротив которого произошло ДТП, образовалась пробка. Спешащие на работу автомобилисты объезжают аварию по одному лишь левому ряду.
ИСТОЧНИК KP.RU